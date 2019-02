Volley femminile, Champions League 2019: per Scandicci una sconfitta indolore in Germania

Le motivazioni fanno la differenza nell’ultima sfida del girone preliminare di Champions League in programma a Schwerin con Scandicci, già sicura del primo posto dopo la vittoria della scorsa settimana contro Conegliano, che presta il fianco alla rimonta delle padrone di casa del Palmberg Schwerin. Le tedesche avevano solo un modo per regalarsi una piccolissima speranza di accedere ai quarti di finale: conquistare tre punti contro le toscane, e i tre punti sono puntualmente arrivati al termine di una gara in cui Scandicci ha giocato nettamente al di sotto delle sue possibilità perdendo 3-1.

Decisiva la determinazione con cui le padrone di casa, sospinte da un pubblico entusiasta, hanno affrontato la gara dopo un avvio non semplice nel quale la Savino Del Bene ha gettato sul campo tutta la sua cifra tecnica mettendo in seria difficoltà le tedesche. Qualche errore di troppo nei due successivi parziali è costata cara alla squadra toscana che, dopo aver perso secondo e terzo set in volata, sfiorando in entrambe le occasioni la grande rimonta nel finale, è letteralmente crollata nel quarto set, lasciando via libera allo Schwerin.

Parisi ha tenuto a riposo la sola Vasileva, schierando nello starting six Mitchem che già aveva concluso (giocando gli ultimi tre set) la sfida di campionato di sabato contro Busto Arsizio. Nel primo set la Savino del Bene non incontra ostacoli: le toscane partono fortissimo (9-4) e mantengono il vantaggio fino al 17-12, prima di prendere ulteriormente il largo nel finale con il punteggio di 25-16.

Lo Schwerin si scuote e nel secondo set inizia a giocare a pallavolo, mettendo a più riprese in difficoltà uno Scandicci a cui manca il “sacro fuoco”. Le tedesche mantengono un vantaggio di sicurezza fino al 21-17 quando Scandicci serra le fila, smette di commettere errori e torna sotto fino a sfiorare la parità (24-23) ma alla fine ci pensa Adams a regalare il pareggio alle tedesche: 25-23.

La partita cambia perché Schwerin, guidata da Adams, gioca meglio e Scandicci si perde con qualche errore di troppo, una ricezione traballante e un attacco poco efficace. Le tedesche approfittano dell’appannamento delle italiane e scattano avanti sul 16-13 e sul 21-17 come nel set precedente. Le padrone di casa mantengono il vantaggio fino al 24-20, poi arriva l’ultimo sussulto della squadra toscana che piazza un break di 3-0 prima di subire il punto che manda Schwerin sul 2-1: 25-23.

La partita, di fatto, si chiude qui perché Scandicci smette di giocare e le tedesche affondano i colpi fin da subito nel quarto set: 6-0 e 16-9. Bosetti e compagne spengono definitivamente la luce e Schwerin vince 25-14, festeggia e aspetta buone notizie da almeno quattro campi, anche se da Conegliano i segnali per le tedesche sono tutt’altro che positivi.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo