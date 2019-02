Pallanuoto, Champions League 2019: Pro Recco-Barceloneta si giocherà a Torino

Cambia location il percorso itinerante della Pro Recco nella Champions League di pallanuoto: la squadra più vincente della storia italiana in questo sport giocherà nella piscina stadio Monumentale di Torino il prossimo incontro casalingo nella massima competizione europea, contro gli spagnoli del Barceloneta. Appuntamento a venerdì 15 marzo.

Questo il commento all’ANSA di Maurizio Felugo, presidente della squadra ligure: “Torino si dimostra aperta ai grandi eventi sportivi. Appuntamenti che non sono fini a loro stessi, ma lasciano emozioni indelebili nei più giovani, alimentando in loro la voglia di pallanuoto. È per questo che abbiamo deciso di portare in giro per l’Italia le nostre più belle partite stagionali di Champions”.

Foto: Marco d’Alo LiveSphotoSport