Pallanuoto, A1 2019: sabato la 17ma giornata. Spettacolo atteso tra AN Brescia e BPM Sport Management

Prosegue senza soste il campionato di Serie A1 di pallanuoto al maschile: sabato, come di consueto, va in scena la diciassettesima giornata con sette incontri in programma. Andiamo a scoprire cosa ci attende.

Occhi puntati sicuramente sulla sfida tra AN Brescia e BPM Sport Management: atteso grande spettacolo tra la prima (a pari merito con la Pro Recco) e la seconda forza del campionato. Entrambe impegnate anche in settimana nelle Coppe Europee, sembrano essere favoriti alla Mompiano i padroni di casa guidati da Sandro Bovo, visto anche lo scivolone in Croazia con lo Jadran di qualche giorno fa dei Mastini. Proverà ad approfittare di scivoloni altrui il Recco campione d’Italia che va a caccia della fuga in vetta alla classifica: trasferta senza insidie a Catania. In chiave Final Six importante la sfida tra Posillipo e Lazio, con la Florentia che proverà ad approfittarne, nella difficile trasferta di Quinto.

Diciassettesima giornata

Bogliasco Bene – Canottieri Napoli

Roma Nuoto – Trieste

Catania – Pro Recco

Brescia – Banco Bpm Sport M.

Iren Quinto – Florentia

Posillipo – Lazio

Ortigia – Savona

Foto: LPS/Claudio Bosco