Pallanuoto, A1 2019: risultati e classifica della diciannovesima giornata. Tutto facile per le big

Diciannovesima giornata per quanto riguarda il campionato di A1 di pallanuoto maschile: ci si avvicina ai play-off, ogni turno della regular season si fa sempre più importante. Vincono, senza praticamente avere problemi, tutte le big: restano davanti Pro Recco e AN Brescia. Spettacolare pareggio per 7-7 in chiave Final Six per Posillipo e Florentia, mentre nel derby salvezza si impone l’RN Savona per 7-6 sul Quinto. Andiamo a rivivere la giornata con i risultati e la classifica aggiornata.

Diciannovesima giornata

CC Ortigia-Sport Management 10-9

Nuoto Catania-Lazio Nuoto 8-7

Circolo Nautico Posillipo-RN Florentia 7-7

Roma Nuoto-Canottieri Napoli 10-8

Pro Recco-Pallanuoto Trieste 26-8

Bogliasco Bene-RN Savona 6-7

Iren Genova Quinto-AN Brescia 6-12

Classifica

AN BRESCIA 54 PRO RECCO 54 SPORT MANAGEMENT 45 CN POSILLIPO 34 RN FLORENTIA 28 SS LAZIO NUOTO 28 CC ORTIGIA 26 IREN GENOVA QUINTO 25 ROMA NUOTO 21 RN SAVONA 18 PALLANUOTO TRIESTE 18 CC NAPOLI 17 NUOTO CATANIA 13 BOGLIASCO BENE 10

Foto: LPS/Marco D’Alò