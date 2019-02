Pallanuoto, A1 2019: diciannovesima giornata. Tante partite interessanti per i vari obiettivi

Torna, dopo la piccola parentesi dedicata alle nazionali, con l’Europa Cup, l’appuntamento con la Serie A1 di pallanuoto maschile. Come di consueto programma intenso nella giornata di sabato: si disputano tutti e sette gli incontri nel pomeriggio di domani. Molti i match interessanti: obiettivi fondamentali su questo finale di regular season. In chiave Final Six davvero molto interessante l’incontro tra Posillipo e Florentia, rispettivamente quarta e sesta in graduatoria. Insidiosa la trasferta siciliana ad Ortigia per la Sport Management, mentre non dovrebbero esserci problemi per le prime della classe: Pro Recco in casa con il Trieste, AN Brescia a Genova con il Quinto. In chiave salvezza sicuramente interessante la partita tra Bogliasco e Savona: un derby che può valere la permanenza in Serie A1.

Diciannovesima giornata

Sabato 23 febbraio

ORTIGIA-BANCO BPM SPORT MANAGEMENT (ore 15, arbitri: D. Bianco e Castagnola) Diretta streaming pagina Facebook Ortigia

CATANIA-LAZIO (ore 16, arbitri: Collantoni e Frauenfelder) Diretta streaming canale YouTube Catania

POSILLIPO-FLORENTIA (ore 17, arbitri: Pinato e Navarra) Diretta streaming pagina Facebook Videoplay

ROMA NUOTO-CANOTTIERI NAPOLI (ore 18, arbitri: Piano e Carmignani) Diretta streaming su Waterpolo Channel

PRO RECCO-TRIESTE (ore 18, arbitri: Zedda e Paoletti)

BOGLIASCO BENE-SAVONA (ore 18, arbitri: Lo Dico e Gomez)

IREN QUINTO-BRESCIA (ore 18, arbitri: Schiavo e Pascucci)

Foto: LPS/Marco D’Alò