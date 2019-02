Olimpia Milano-Maccabi basket, Eurolega 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Si giocherà questa sera l’incontro tra Olimpia A|X Armani Exchange Milano e Maccabi Tel Aviv, valido per la giornata numero 23 della regular season di Eurolega 2018-2019. Teatro della sfida è il Mediolanum Forum di Assago.

Dopo un inizio di stagione particolarmente complicato, che faceva presagire un’annata di passaggio per il Maccabi, il corso della squadra simbolo di Israele è totalmente cambiato nel corso dei mesi, tant’è che ora si trova in piena battaglia con Milano per cercare di agganciare i playoff. La squadra di coach Ioannis Sfairopoulos è a una sola vittoria di distanza dal trio Bayern Monaco-Baskonia-Milano, il che rende questa partita molto importante per gli uomini di Simone Pianigiani. Le tradizioni di questa partita affondano le loro radici nella storia della pallacanestro europea, con due finali consecutive nel 1987 e 1988 a Losanna e a Gent. Anche se ci sono stati incontri più recenti, il ricordo più nitido resta inevitabilmente quello della serie di quarti di finale del 2014, in cui due minuti di follia nella prima gara costarono l’intera serie all’Olimpia, assieme alla possibilità di giocare le Final Four in casa (vinte poi, ironia della sorte, proprio dal Maccabi di uno scatenato Tyrese Rice).

Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Maccabi Tel Aviv, valevole per la ventitreesima giornata dell’Eurolega 2018-2019, si terrà questa sera alle ore 20:45. L’incontro sarà visibile in diretta tv su Eurosport 2 e in diretta streaming su Eurosport Player. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdersi davvero nulla.

GIOVEDI’ 21 FEBBRAIO

Ore 20:45 Olimpia A|X Armani Exchange Milano-Maccabi Tel Aviv

