Novara-Busto Arsizio, Semifinale Coppa Italia volley femminile: orario d’inizio e come vederla in tv

Si apre oggi un fine settimana di grande spettacolo per il volley femminile. Presso l’AGSM Forum di Verona andranno infatti in scena le Final Four della Coppa Italia 2019 che vedranno coinvolte Novara, Busto Arsizio, Conegliano e Scandicci. Lo scorso anno a Bologna furono le piemontesi ad aggiudicarsi il trofeo, ma quest’anno la competizione sarà ancora più equilibrata e appassionante.

Nella prima delle due partite in programma oggi si affronteranno Novara e Busto Arsizio. La formazione allenata da Massimo Barbolini ha rallentato il ritmo dopo un inizio di stagione pressoché perfetto ed è stata superata da Conegliano in testa alla classifica. Nei quarti di finale Paola Egonu e compagne hanno archiviato senza difficoltà la pratica Cuneo, ma la sfida odierna si presenta decisamente più complicata. La squadra lombarda è infatti un’avversaria insidiosa e le ragazze di Marco Mencarelli hanno già messo in difficoltà Novara in campionato, cedendo soltanto al tiebreak nell’incontro giocato al PalaYamamay a fine dicembre.

La partita tra Unet E-Work Busto Arsizio e Igor Gorgonzola Novara si giocherà oggi, sabato 2 febbraio, alle ore 18.00 presso l’AGSM Forum di Verona. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport e sarà quindi visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neppure un momento di questa attesissima sfida. Di seguito il programma completo.

SABATO 2 FEBBRAIO

ore 18.00 Unet E-Work Busto Arsizio – Igor Gorgonzola Novara

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

