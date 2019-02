Tommasone-Valdez, Mondiale WBO boxe pesi piuma: orario d’inizio e come vederlo in tv e streaming

Questa notte Carmine Tommasone e Oscar Valdez si sfideranno per contendersi il titolo iridato WBO dei pesi piuma a Frisco, in Texas.

Per il pugile italiano è la più grande occasione della propria vita sul ring, a 34 anni. Il combattimento, però, è di quelli veramente difficili: il messicano detiene questa corona mondiale dal 2016 e gode dei favori del pronostico in modo netto. Per dare un’idea di quanto sarebbe sorprendente, secondo gli esperti, un successo di Tommasone, basti dire che le agenzie di scommesse quotano un successo del campano tra 16 e 21 volte la posta, mentre puntando su Valdez non si vincerebbe praticamente niente. Il nostro portacolori, in ogni caso, è pronto a dare battaglia, ed è anche forte delle sue 19 vittorie consecutive, di cui 5 prima del limite; sono 19, però, anche i successi prima della fine dell’ultima ripresa ottenuti da Valdez nei suoi 24 incontri da professionista.

Il combattimento tra Carmine Tommasone e Oscar Valdez si terrà alle ore 4 circa a Frisco, Texas. La riunione verrà trasmessa in diretta streaming su DAZN. OA Sport offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta della sfida, per non perdersi davvero nulla.

DOMENICA 3 FEBBRAIO

Ore 4:00 – Carmine Tommasone (ITA) vs Oscar Valdez (MEX), Mondiale WBO pesi piuma

Foto: Pagina FB Carmine Tommasone