Scandicci-Conegliano, Semifinale Coppa Italia volley femminile: orario d’inizio e come vederla in tv

Comincia oggi un fine settimana di grande spettacolo per il volley femminile. Presso l’AGSM Forum di Verona andranno infatti in scena le Final Four della Coppa Italia 2019 con protagoniste Novara, Busto Arsizio, Conegliano e Scandicci. Nella passata edizione, svoltasi a Bologna, le piemontesi riuscirono a conquistare la vittoria, ma quest’anno la competizione si annuncia ancora più equilibrata e appassionante.

Nella seconda delle due sfide in programma oggi si affronteranno Scandicci e Conegliano, in quella che si annuncia come la più incerta delle due semifinali. Le Campionesse d’Italia saranno galvanizzate dalla riconquistata prima posizione in campionato e dalla netta vittoria in casa di Novara dello scorso fine settimana. Anche la formazione toscana è in un momento di grande condizione e continua a collezionare successi anche in Champions League. Proprio sul palcoscenico europeo le due formazioni hanno dato vita ad uno spettacolare incontro, disputatosi a fine novembre e chiuso con la vittoria delle venete al tiebreak.

La partita tra Savino Del Bene Scandicci e Imoco Volley Conegliano si giocherà oggi, sabato 2 febbraio, alle ore 20.30 presso l’AGSM Forum di Verona. L’incontro sarà trasmesso in diretta tv da Rai Sport e sarà quindi visibile anche in diretta streaming sulla piattaforma Rai Play. OA Sport proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdere neppure un momento di questa appassionante sfida. Di seguito il programma completo.

SABATO 2 FEBBRAIO

ore 20.30 Savino Del Bene Scandicci – Imoco Volley Conegliano

diretta tv su Rai Sport, diretta streaming su Rai Play

DIRETTA LIVE testuale di OA Sport

roberto.pozzi@oasport.it

Foto: Valerio Origo