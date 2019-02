LIVE Novara-Busto Arsizio volley, Semifinale Coppa Italia 2019 in DIRETTA: Egonu sfida Gennari per la finalissima

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio, prima semifinale della Coppa Italia 2018-2019 di volley femminile. Nello scenario dell’AGSM Forum di Verona le due formazioni si giocheranno l’accesso alla finale che assegnerà il primo trofeo della stagione. Le piemontesi partono con i favori del pronostico, ma la sfida è tutt’altro che scontata e la formazione lombarda sogna l’impresa.

Le ragazze allenate da Massimo Barbolini vogliono confermare il successo dello scorso anno, ma non stanno attraversando certamente il loro momento migliore. Novara è stata infatti raggiunta in testa alla classifica da Conegliano cadendo proprio sul campo delle venete nello scontro diretto lo scorso fine settimana. La squadra allenata da Marco Mencarelli sembra invece essersi lasciata alle spalle un dicembre estremamente complicato ed è reduce da tre vittorie consecutive in campionato. Nell’ultimo incontro tra le due squadre Busto Arsizio è caduta soltanto al tiebreak, al termine di una partita molto equilibrata. La partita metterà di fronte due dei migliori opposti della Serie A: da un lato l’azzurra Paola Egonu, stella delle piemontesi, dall’altro la belga Kaja Grobelna, punto di riferimento dell’attacco bustocco.

La sfida tra Igor Gorgonzola Novara e Unet E-Work Busto Arsizio inizierà alle ore 18.00. Seguite con noi e con la nostra DIRETTA LIVE questo appassionante incontro per scoprire quale sarà la prima finalista della Coppa Italia 2018-2019 di volley femminile. Buon divertimento!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

roberto.pozzi@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Mattia Martegani / LivePhotoSport