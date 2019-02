NBA 2019, i risultati della notte (9 febbraio): successi esterni per Golden State e Milwaukee, Philpadelphia supera Denver

Diverse formazioni di vertice in campo nelle otto partite in programma in questa notte NBA. Golden State e Milwaukee proseguono la loro corsa vincendo rispettivamente sul campo Phoenix e Dallas, mentre Philadelphia conquista un importante successo contro Denver. Brooklyn cade in casa nella sfida con Chicago e rallenta nella lotta playoff. Vittorie interne infine per Detroit, Sacramento, New Orleans e Washington.

Nessuna sorpresa nel risultato finale tra Phoenix Suns e Golden State Warriors, anche se il punteggio di 107-117 testimonia soltanto in parte le difficoltà affrontate dalla formazione di Steve Kerr sul campo dell’ultima in classifica. Kelly Oubre (25 punti e 12 rimbalzi), DeAndre Ayton (23 punti e 12 rimbalzi) e compagni non sbagliano nulla per tre quarti di gara ed aprono in vantaggio l’ultimo periodo (85-82). Nel momento decisivo però salgono in cattedra Klay Thompson (25 punti) e Steph Curry (20 punti), a cui si aggiunge il contributo di Kevin Durant (21 punti), per regalare la vittoria ai campioni in carica. Tutto come da pronostico anche tra Dallas Mavericks e Milwaukee Bucks, con gli ospiti che si impongono per 107-122 e infilano la sesta vittoria consecutiva. La formazione allenata da Mike Budenholzer costruisce il successo nel secondo periodo, accumulando un margine significato (51-64) e conservandolo senza troppe difficoltà nella ripresa. Doppia doppia di ordinaria amministrazione per Giannis Antetokounmpo (29 punti e 17 rimbalzi), ben supportato da Brook Lopez (20 punti), mentre agli uomini di Rick Carlisle non bastano Luka Doncic (20 punti) e Trey Burke (18 punti).

Successo importantissimo in ottica playoff per i Philadelphia Sixers, che hanno ragione dei Denver Nuggets per 117-110 al termine di un incontro molto equilibrato. Dopo un buona partenza dei padroni di casa (32-23), gli ospiti rimettono in parità la sfida (56-56). L’esito rimane incerto fino alla metà dell’ultimo quarto, quando gli uomini di Brett Brown trovano l’allungo decisivo trascinati da J.J. Redick (34 punti) e Jimmy Butler (22 punti). Terza sconfitta consecutiva per la formazione allenata da Michael Malone, a cui non basta la tripla doppia di Nikola Jokic (27 punti, 10 rimbalzi e 10 assist). Passo falso invece dei Brooklyn Nets, che cadono in casa contro i Chicago Bulls con il punteggio di 106-125, puniti dalla doppia doppia di Lauri Markannen (31 punti e 18 rimbalzi) e da Zach LaVine (26 punti). Partita costantemente ad inseguire per gli uomini di Kenny Atkinson, a cui non bastano D’Angelo Russell (23 punti), Joe Harris (19 punti) e Allen Crabbe (19 punti).

Incredibile rimonta dei Sacramento Kings che si impongono per 102-96 contro i Miami Heat. La squadra ospite conduce la partita sin dalle primissime fasi, ma smarrisce completamente la via del canestro negli ultimi due minuti e si vede beffata da Buddy Hield (23 punti) e compagni. Josh Richardson (21 punti) e Hassan Whiteside (17 punti e 19 rimbalzi) sono i migliori tra gli uomini di Erik Spoelstra. Netto successo dei Detroit Pistons contro i New York Knicks per 120-103. La formazione allenata da Dwane Casey chiude avanti all’intervallo, subisce il rientro degli ospiti nel terzo periodo, ma allunga ancora nell’ultimo quarto aggiudicandosi la vittoria. Decisivi Andre Drummond (29 punti e 20 rimbalzi) e Blak Griffin (26 punti). Tra gli ospiti, alla quindicesima sconfitta consecutiva, si salva soltanto Dennis Smith (31 punti).

Vittoria interna anche per i New Orleans Pelicans ai danni dei Minnesota Timberwolves con il punteggio di 122-117. La squadra di casa recupera il distacco prima dell’intervallo, guadagna un minimo margine e lo conserva nell’ultimo quarto conqusitando il successo grazie alla doppia doppia di Anthony Davis (32 punti e 10 rimbalzi) e all’apporto fondamentale di Jrue Holiday (27 punti). Agli ospiti non sono sufficienti Karl-Anthony Towns (32 punti) e Andrew Wiggins (23 punti e 10 rimbalzi) per evitare la quarta sconfitta consecutiva. Basta un buon primo quarto infine ai Washington Wizards per archiviare la pratica Cleveland Cavaliers. Risultato finale 119-106, con Bobby Portis (30 punti) e Bradley Beal (25 punti) protagonisti del successo della formazione di Scott Brooks. Collin Sexton (27 punti) e Jordan Clarkson (24 punti) sono invece i migliori tra gli uomini di Larry Drew.

Di seguito il riepilogo completo dei risultati.

Washington Wizards – Cleveland Cavaliers 119-106

Philadelphia Sixers – Denver Nuggets 117-110

Detroit Pistons . New York Knicks 120-103

Brooklyn Nets – Chicago Bulls 106-125

Dallas Mavericks – Milwaukee Bucks 107-122

Phoneix Suns – Golden State Warriors 107-117

New Orleans Pelicans – Minnesota Timberwolves 122-117

Sacramento Kings – Miami Heat 102-96

Foto: Matteo Marchi