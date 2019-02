Napoli-Torino 0-0, Serie A: azzurri bloccati al San Paolo, Insigne colpisce un palo clamoroso

Napoli e Torino hanno pareggiato per 0-0 nel posticipo della 24^ giornata di Serie A, gli azzurri sono stati bloccati al San Paolo dai solidi granata e hanno perso ulteriormente terreno dalla capolista Juventus che ora è distante 13 punti. I padroni di casa rimangono naturalmente al secondo posto con sette punti di margine nei confronti dell’Inter mentre i granata si trovano in nona posizione e sempre in piena lotta per un posto in Europa.

Ancelotti si affida al 4-4-2 con Insigne e Milik in attacco supportati da Callejon, Allan, Fabian e Zielinski mentre in difesa si punta su Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj davanti a Ospina. Mazzarri sceglie invece Berenguer alle spalle di Belotti in un 3-5-1-1 molto solido caratterizzato dal centrocampo folto affidato a Rincon.

In avvio di primo tempo i granata provano a gestire il possesso palla mentre il Napoli prova a sfruttare le ripartenze. A metà della prima frazione i partenopei alzano il baricentro e cercano di mettere pressione riuscendo a creare una ghiotta occasione al 33′: cross basso di Fabian per Milik che prova ad arrivare sul pallone in scivolata ma non riesce a indirizzarlo verso la porta.

La ripresa incomincia a ritmi relativamente blandi, al cavallo dell’ora di gioco Mazzarri opera i primi due cambi: escono Rincon e Berenguer per Meité e Baselli. Milik si rende pericoloso con un tiro dalla distanza al 62′, poi al 70′ tocca ad Ancelotti effettuare le prime due sostituzioni con Mertens e Verdi che prendono il posto di Callejon e Fabian. Al 74′ Insigne colpisce un clamoroso palo con il suo proverbiale destro a giro, nel finale il Napoli continua a spingere ma non trova la via della rete e si deve accontentare del pareggio.

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Lapresse