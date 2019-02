MotoGP, Test Losail 2019: da domani si scende in pista. Programma, orari e tv

Si apre domani una tre-giorni fondamentale per l’avvicinamento al Mondiale 2019 di MotoGP. A Losail, in Qatar, si svolgeranno infatti le ultime prove prima dell’apertura della stagione, prevista per il 10 marzo sullo stesso circuito. I protagonisti della MotoGP scenderanno quindi in pista alla ricerca del set-up migliore e del giusto feeling con le proprie moto. Yamaha e Ducati cercheranno conferme dopo le impressioni positive destate a Sepang, mentre la Honda potrà contare su un Marc Marquez che sta recuperando la condizione migliore. Ritorno in pista per Jorge Lorenzo, assente in Malesia per l’infortunio allo scafoide.

La sessione di test di Losail si svolgerà da sabato 23 febbraio a lunedì 25 febbraio dalle ore 14.00 alle ore 20.00. Non è prevista alcuna copertura televisiva dell’evento, ma OA Sport vi proporrà la consueta DIRETTA LIVE testuale, per non perdervi davvero nulla di questo importante appuntamento per l’avvicinamento al Mondiale 2019 per la MotoGP. Di seguito il programma completo.

SABATO 23 FEBBRAIO

ore 14.00-20.00 prima giornata di test

DOMENICA 24 FEBBRAIO

ore 14.00-20.00 seconda giornata di test

LUNEDÌ 25 FEBBRAIO

ore 14.00-20.00 terza giornata di test

