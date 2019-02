MotoGP, Maverick Vinales: “Abbiamo fatto dei passi in avanti ma dobbiamo lavorare per vincere”

Maverick Vinales ha terminato i test collettivi della MotoGP a Losail (Qatar) davanti a tutti. Il centauro spagnolo, con un grande riscontro, si è issato in vetta all’ordine dei tempi, confermando il suo ritrovato feeling con la Yamaha. La moto di Iwata, infatti, specie sul giro secco sembra andare piuttosto forte mentre sul passo gara, almeno a detta di Maverick, c’è ancora tanto da fare.

“Abbiamo fatto degli importanti passi in avanti, specie in frenata – le prime parole del pilota iberico, intervistato da Sky Sport – Per questo aspetto sono contento mentre per quanto riguarda l’accelerazione facciamo ancora fatica, quindi dobbiamo lavorare tanto per aspirare alla vittoria. Sto guidando bene e mi sento a mio agio sulla moto. Sul giro secco ci siamo mentre sui long run è necessario trovare un miglior grip perché altrimenti perdiamo tanto. Per come siamo adesso, possiamo lottare per il podio e non per il successo“, l’analisi lucida di Vinales, consapevole delle difficoltà della M1, al di là dei tempi roboanti di oggi.

Foto: Valerio Origo