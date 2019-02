Motocross, Mondiale 2019: programma, orari e tv. Il calendario completo dei 20 GP

Finalmente ci siamo. Il Mondiale 2019 di Motocross riprende a partire dal prossimo weekend in Argentina e le emozioni della rassegna iridata, nelle due categorie MxGP ed Mx2, non mancheranno di certo. Un percorso costituito da 20 tappe e dalla Patagonia tutto avrà inizio, teatro nella scorsa stagione di un incredibile confronto tra Antonio Cairoli e Jeffrey Herlings. Il siciliano si presenta ai nastri di partenza con la voglia di riscattarsi, visto il successo dell’olandese che non sarà al via del round per un infortunio al piede rimediato nel periodo di allenamento. Il 24 marzo si tornerà nel Vecchio Continente con il round in Gran Bretagna, a Matterley Basin, Winchester, prima di dirigersi verso l’Olanda il 31 marzo, e subito dopo in Trentino, a Pietramurata, il 7 aprile, per il primo dei tre GP italiani.

Dopo tre settimane di break si vola alla volta della Cina per l’appuntamento infrasettimanale del 1° maggio a Shanghai, prima di far ritorno nel Bel Paese, sulla sabbia di Mantova, il 12 maggio. A seguire la doppietta (19-26 maggio) in Portogallo e in Francia e poi il 9, 16 e 23 giugno l’Europa dell’Est sarà protagonista con Russia, Lettonia e Germania. Il 14 luglio l’Asia torna in auge con l’Indonesia, mentre il 7 luglio a Palembang e il 14 a Semarang il Vecchio Continente bussa alla porta. Ad agosto spetterà al tradizionale appuntamento in Belgio far da cornice al Motocross. E poi il 18 si andrà ad Imola, che sostituisce il round svizzero, e il 25 in Svezia. Calerà il sipario con gli ultimi tre weekend di settembre in Turchia, Hong Kong e in Olanda (ad Assen) il 29 settembre. Che lo spettacolo abbia inizio!

IN TV – Le 20 gare del Mondiale MXGP saranno visibili su Eurosport ed Eurosport2, a seconda dei palinsesti. Alcune gare, tra cui le tre tappe italiane, potranno essere visibili in chiaro su RaiSport. Vi saranno anche le DIRETTA LIVE testuali di OA Sport a farvi compagnia.

3 marzo – GP Argentina

24 marzo – GP Gran Bretagna

31 marzo – GP Paesi Bassi

7 aprile – GP Trentino

1 maggio – GP Cina

12 maggio – GP Lombardia

19 maggio – GP Portogallo

26 maggio – GP Francia

9 giugno – GP Russia

16 giugno – GP Lettonia

23 giugno – GP Germania

7 luglio – GP Indonesia

14 luglio – GP Indonesia

28 luglio – GP Repubblica Ceca

4 agosto – GP Belgio

18 agosto – GP Imola

25 agosto – GP Svezia

8 settembre – GP Turchia

22 settembre – GP Hong Kong

29 settembre – GP Assen

Foto: Pier Colombo