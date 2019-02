Lotta libera e femminile, campionati italiani Ostia 2019: assegnati i titoli nazionali. Frank Chamizo dà forfait, conferme per Conyedo e Davidovi

Si sono conclusi ad Ostia i campionati italiani di lotta libera e femminile: questi i verdetti del PalaPellicone. Nella lotta femminile si conferma Dalma Caneva nei -72 kg, mentre nei -76 kg vince Enrica Rinaldi. Nei -59 kg successo di Morena De Vita, mentre nei -50 kg si impone Emanuela Liuzzi. Nei -62 kg infine affermazione per Aurora Campagna.

Nella lotta libera conferma nei -97 kg per l’italo-cubano Abraham Conyedo, che supera in finale Simone Iannattoni, che ha cambiato categoria, scendendo dai 125 kg. Altro bis per l’italo-georgiano Givi Davidovi, che si impone ancora nei -57 kg, mentre sale di categoria di peso Carmelo Lumia, secondo lo scorso anno nei -79 kg, che centra il bersaglio grosso nei -86 kg ai danni di Simone Fidelbo. Assente nella categoria -74 kg Frank Chamizo, ne approfitta Gianluca Talamo.

Foto: UWW