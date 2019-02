Lodz-Scandicci volley femminile, Champions League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi, martedì 5 febbraio, si giocherà Lodz-Scandicci, match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. Le toscane, reduci dalla sconfitta in semifinale di Coppa Italia, saranno impegnate sull’ostico campo dell’LKS Commercecon con l’obiettivo di difendere il primo posto nel girone e avvicinare la qualificazione ai quarti di finale della massima competizione continentale. La Savino Del Bene si trova al comando della Pool D dopo le due vittorie per 3-0 raccolte negli ultimi due appuntamenti, le ragazze di Carlo Parisi partiranno con tutti i favori del pronostico ma non possono permettersi di sottovalutare un avversario che in questo incontro si gioca la permanenza nel torneo.

Isabelle Haak, Lucia Bosetti e compagne se la dovranno vedere con le ragazze di Michal Masek. Attenzione alle due Wojcik e a Bociek che possono creare diversi grattacapi. Serve il colpaccio in Polonia per mantenere margine su Conegliano e Schwerin che si affronteranno nell’altro incontro del girone, Scandicci vuole subito dimenticare il tonfo di Verona e punta al terzo successo consecutivo in Champions League.

Di seguito la data, il programma completo, il calendario completo e l’orario d’inizio di Lodz-Scandicci, match valido per la quarta giornata della Champions League 2019 di volley femminile. La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

LODZ-SCANDICCI: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

MARTEDI’ 5 DICEMBRE:

18.00 LKS Commercecon Lodz vs Savino Del Bene Scandicci

COME VEDERE LODZ-SCANDICCI IN DIRETTA TV E STREAMING

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su DAZN.

Foto: Roberto Muliere