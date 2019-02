Lodz-Novara, Champions League volley femminile: data, programma, orario, tv e streaming

Riprende questa settimana il cammino di Novara nella Champions League 2018-2019 di volley femminile. Le ragazze di Massimo Barbolini sono attese domani dalla delicata trasferta in Polonia sul campo del Budowlani Lodz, in un incontro valido per la quinta giornata della fase a gironi e decisivo in ottica qualificazione ai quarti di finale.

Percorso netto per Novara fino a questo momento nella competizione. La formazione piemontese infatti non ha concesso neppure un set alle avversarie e guida il gruppo C con quattro vittorie. La sfida di domani sera sarà però un vero e proprio scontro diretto dato che Lodz ha centrato tre vittorie consecutive dopo aver perso all’esordio proprio contro Novara per 3-0 (25-19; 25-19; 25-20). Con un successo Paola Egonu e compagne sarebbero certe della prima posizione e dell’accesso ai quarti di finale, mentre una sconfitta rimanderebbe il discorso qualificazione all’ultima giornata contro Cannes.

La sfida tra Budowlani Lodz e Igor Gorgonzola Novara, quinta giornata della fase a gironi della Champions League 2018-2019, si giocherà domani, martedì 19 febbraio, alle ore 18.00 presso la Sport Arena di Lodz (Polonia). L’incontro sarà trasmesso in diretta streaming in esclusiva su Dazn. Di seguito il programma completo.

MARTEDÌ 19 FEBBRAIO

ore 18.00 Budowlani Lodz – Igor Gorgonzola Novara

diretta streaming su DAZN

