LIVE Sport, DIRETTA martedì 5 febbraio: notizie in tempo reale, Mondiali di sci e snowboard il piatto forte

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli sport di martedì 5 febbraio. Il piatto forte, ovviamente, sarà garantito dai Mondiali di sci alpino di Are. SI assegna il primo titolo, il supergigante femminile, con la nostra Sofia Goggia che cercherà di opporsi a Mikaela Shiffrin e alle temibili austriache. Non mancherà, poi, lo spettacolo dello snowboard con gli italiani che cercano altre medaglie ai Mondiali di Park City. Per il calcio toccherà al posticipo di Ligue1 ma saranno di scena anche FA inglese, Coppa di Francia e di Germania. Nel tennis tornei ATP di Cordoba, Sofia e Montpellier, mentre per quanto riguarda il basket nostrano, invece, in serata vedremo un interessante Pistoia-Milano, quindi il biliardo con il World Gran Prix.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli sport in questo martedì 5 febbraio ricco di eventi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento! (Foto: Sofia Goggia FISI)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE