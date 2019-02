LIVE Sport, DIRETTA 6 febbraio: le notizie in tempo reale, focus su Mondiali di sci e Test MotoGP

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi mercoledì 6 febbraio, tutte le notizie dal mondo dello sport in tempo reale. Ci aspetta una giornata davvero molto ricca e avvincente con tanta carne al fuoco e diversi eventi che ci terranno compagnia per tutto il giorno. Riflettori puntati sui Mondiali di sci alpino con il superG maschile, Dominik Paris e Christof Innerhofer inseguono il risultato di lusso ad Are. Mattinata dedicata anche ai primi test stagionali della MotoGP, a Sepang avremo un quadro della situazione in vista dell’inizio del Mondiale, Andrea Dovizioso e Valentino Rossi cercheranno risposte prima della battaglia con Marc Marquez.

Spazio poi agli sport di squadra con le Champions League di volley, pallanuoto, basket e tanto calcio internazionale senza dimenticarsi dei match di tennis con diversi italiani impegnati tra Montpellier, Cordoba e Sòfia (in campo Fabio Fognini, Andreas Seppi, Matteo Berrettini). OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli sport in questo martedì 5 febbraio ricco di eventi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi

Foto: Valerio Origo