LIVE Sport, DIRETTA 9 febbraio: sabato campale con Mondiali di sci, sport invernali, rugby e Coppa Italia volley

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi sabato 9 febbraio, ci aspetta una giornata davvero campale con tantissimi eventi in programma: spettacolo assicurato per tutti i gusti, lo show sarà garantito dalla mattina fino alla tarda serata e vi terremo compagnia minuto dopo minuto per non perderci davvero nulla con risultati e notizie. Massima attenzione sugli sport invernali, in particolar modo ai Mondiali di sci alpino: in programma la discesa libera maschile, Dominik Paris e Christof Innerhofer andranno a caccia delle medaglie. Da non perdersi la Coppa del Mondo di biathlon con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, quella di sci di fondo con Federico Pellegrino e quella di snowboard con Michela Moioli.

I nostri quindici Leoni cercheranno poi l’impresa allo Stadio Olimpico di Roma, seconda giornata del Sei Nazioni e l’Italia va a caccia del colpaccio casalingo contro il Galles: Sergio Parisse e compagni dovranno davvero superarsi per regalare una gioia a tutto il pubblico. A Bologna si giocano invece le semifinali della Coppa Italia di volley maschile, le migliori quattro squadre del nostro campionato si incrociano per due partite da urlo: Perugia sfida Modena, Trento se la vedrà con Civitanova. E poi tanto altro ancora con i campionati degli sport di squadra, la scherma, il ciclismo e una ricca abbuffata di sport.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE sport di oggi sabato 9 febbraio: gli aggiornamenti in tempo reale per sapere minuto dopo minuto quello che sta succedendo nel mondo dello sport. Si inizia alle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi

