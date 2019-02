LIVE Sport, DIRETTA 8 febbraio: risultati in tempo reale. Mirino su Test MotoGP e sport invernali

Buongiorno e benvenuti alla diretta live sport di oggi, venerdì 8 febbraio: si inizia alle prime luci dell’alba con i test della MotoGp a Sepang, mentre in mattinata abbuffata di sport invernali, con i Mondiali di sci alpino prima e di speed skating poi. In serata spazio agli sport di squadra, con volley, basket, e calcio, prima del gran finale con le staffette del biathlon.

OA Sport vi propone la diretta live sport di oggi, venerdì 8 febbraio: cronaca in tempo reale per sapere tutto quello che sta succedendo nell’universo sportivo, non soltanto con i risultati degli eventi in corso ma anche con notizie fresche dalle varie discipline. Buon divertimento a tutti (Foto: Pier Colombo).

Clicca qui per il programma sportivo di oggi (8 febbraio)

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE