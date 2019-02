LIVE Sport, DIRETTA 7 febbraio: notizie in tempo reale, abbuffata di sport invernali. Ci sono i Test di MotoGP

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE sport di oggi giovedì 7 febbraio, tutte le notizie dal mondo dello sport in tempo reale. Ci aspetta una giornata davvero molto ricca e avvincente con tanta carne al fuoco e diversi eventi che ci terranno compagnia per tutto il giorno. Abbuffata di sport invernali: la Coppa del Mondo di biathlon riparte con due individuali nel gelo di Canmore, Italia protagonista con Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi; i Mondiali di sci alpino andranno in scena con le prove cronometrate della discesa libera per entrambi i sessi; incominciano i Mondiali di speed skating. La mattinata vedrà in scena i Test della MotoGP con Valentino Rossi e Andrea Dovizioso a caccia di Marquez, poi in serata ampio spazio agli sport di squadra senza dimenticarsi del tennis con alcuni italiani protagonisti (Fognini su tutti).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli sport in questo giovedì 7 febbraio ricco di eventi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 08.30. Buon divertimento a tutti.

Il programma di oggi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Foto: cristiano barni shutterstock