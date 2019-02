Sport in tv oggi (giovedì 7 febbraio): orari e palinsesto completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi giovedì 7 febbraio ci attende una giornata particolarmente ricca di sport con tantissimi eventi in programma, si preannuncia grande spettacolo: da non perdere le prove di discesa per entrambi i sessi ai Mondiali di sci alpino, riflettori puntati sulla seconda giornata di test della MotoGP a Barcellona, da seguire attentamente la Coppa del Mondo di biathlon a Canmore con le gare individuali, poi spazio alla prima giornata dei Mondiali di speed skating e agli sport di squadra. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi e come seguirli in diretta tv e streaming.

GIOVEDI’ 7 FEBBRAIO:

03.00-11.00 MOTOGP – Test a Sepang, seconda giornata

10.30 SCI ALPINO (Mondiali ad Are) – Prova discesa libera (femminile) (diretta tv su Eurosport)

12.30 SCI ALPINO (Mondiali ad Are) – Prova discesa libera (maschile) (diretta tv su Eurosport)

14.00 SALTO CON GLI SCI (Coppa del Mondo a Ljubno) – HS94, qualificazioni

15.00 GOLF – PGA Tour, AT&T Pebble Beach Pro-Am (secondo giro)

16.00 SPEED SKATING – Mondiali a Inzell: team sprint, 3000m, 5000m

17.10 SCI FREESTYLE (Mondiali ad Are) – Halfpipe, qualificazini (femminile e maschile)

18.30 BASKET (Eurolega) – Anadolu Efes-Gran Canaria (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 BASKET (Eurolega) – Buducnost-Khimki (diretta streaming su Eurosport Player)

19.00 CICLISMO – Vuelta Valenciana, seconda tappa (differita tv su Eurosport)

19.30 TENNIS (ATP Cordoba, ottavi di finale) – Cecchinato-Munar

20.05 BASKET (Eurolega) – Maccabi Tel Aviv-Olympiakos (diretta streaming su Eurosport Player)

20.20 BIATHLON (Coppa del Mondo a Canmore) – Individuale maschile (diretta tv su Eurosport)

20.30 CALCIO (Serie A) – Lazio-Empoli (diretta tv su Sky)

20.30 VOLLEY (Champions League femminile) – Novara-Minsk (diretta streaming su DAZN)

21.00 BASKET (Eurolega) – Barcellona-Zalgiris Kaunas (diretta streaming su Eurosport Player)

21.00 CALCIO (Coppa di Francia, ottavi di finale) – Guingamp-Lione

21.00 CALCIO (Coppa del Re, semifinale d’andata) – Betis-Valencia (diretta streaming su DAZN)

21.00 GOLF – European Tour, ISPS Handa Vic Open (primo giro)

21.00 TENNIS (ATP Cordoba, ottavi di finale) – Fognini-Bedene

22.55 BIATHLON (Coppa del Mondo a Canmore) – Individuale femminile (diretta tv su Eurosport)

23.00 TENNIS (ATP Cordoba, ottavi di finale) – Giannessi-Schwartzman

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo