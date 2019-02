LIVE Sport, DIRETTA 3 febbraio: Tommasone non firma l’impresa nella boxe, cancellato il gigante di Garmisch

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE di tutti gli sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi. Spazio in mattinata agli sport invernali con lo sci alpino e l’ultima tappa di Coppa del Mondo prima dei Mondiali ad Are, senza dimenticare gli appuntamenti sul ghiaccio nello short track e nello speed skating. Poi nel pomeriggio gli sport di squadra entrano in scena con il campionato italiano di calcio di Serie A a farla da padrone, senza dimenticare il basket e la finale di Coppa Italia del volley femminile. Una giornata come al solito ricchissima di spunti.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di tutti gli sport in questa domenica 3 febbraio ricca di eventi: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 07.30. Buon divertimento!

