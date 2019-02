LIVE Speed skating, Mondiali 2019 in DIRETTA: Davide Ghiotto per stupire nei 10000 metri, occhio a Noemi Bonazza

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 su singole distanze di speed skating. Sull’anello di ghiaccio di Inzell (Germania) sarà il giorno delle prove più lunghe nel programma di questa rassegna iridata ma anche le sfide sul chilometro non dovranno essere sottovalutate.

Nei 5000 metri donne non vi saranno italiane e Martina Sablikova andrà all’assalto del bis iridato, dopo il trionfo dei 3 km, per allungare ulteriormente la sua striscia vincente. L’olandese Esmee Visser, la russa Natalia Voronina e la canadese Ivanie Blondin cercheranno di contrastare l’incedere regale della ceca. Nei 10000 metri uomini Michele Malfatti e Davide Ghiotto cercheranno di farsi valere in una specialità che l’anno passato seppe regalare ai nostri colori una grande emozione. Ci riferiamo al bronzo olimpico di Nicola Tumolero, che purtroppo non sarà in pista perché tenuto fermo da un infortunio proprio nel corso dei Giochi. I favoriti in questa gara dovrebbero essere gli olandesi Jorrit Bergsma e Patrick Roest ma attenzione al russo Alexander Rumyantsev.

Nella velocità ci si aspettano grandi confronti: nei 1000 metri uomini il norvegese Håvard Holmefjord Lorentzen lancerà il guanto di sfida ai russi Pavel Kulizhnnikov e Viktor Mushtakov. Da par loro gli orange Kjeld Nuis, Kai Verbij e Thomas Krol non staranno di certo a guardare. Una distanza in cui non avremo italiani al contrario dei 1000 metri donne dove la giovane Noemi Bonazza andrà a caccia di un buon piazzamento nel contesto nel quale la giapponese Nao Kodaira vorrà prendersi una rivincita nei confronti di Vanessa Herzog.

OASport vi propone la DIRETTA LIVE della terza giornata di gare dei Mondiali 2019 su singole distanze di speed skating: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 13.00. Buon divertimento!

