LIVE Speed skating, Mondiali 2019 in DIRETTA: 7 febbraio. Italia quarta nel Team Sprint donne. In gara Francesca Lollobrigida e Giovannini

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2019 di speed skating sulle singole distanze. Sull’anello di ghiaccio ad Inzell (Germania), ne vedremo delle belle.La Nazionale italiana di Maurizio Marchetto, purtroppo, dovrà rinunciare a una delle carte migliori del proprio mazzo. Nicola Tumolero, bronzo olimpico nei 10000 metri in quel di PyeongChang (Corea del Sud), ancora non ha recuperato da quello sfortunato infortunio nel corso dei Giochi. Lui che, oro continentale nei 5000 metri, aveva chance per regalare al Bel Paese grandi soddisfazioni.

Tuttavia le frecce azzurre non si limitano a Tumolero. La stagione corrente ha portato ad alcuni riscontri significativi. Ci si riferisce a Francesca Lollobrigida. La romana, uscita delusa e quasi sconfortata dalle Olimpiadi Invernali, ha trasformato l’amarezza di quella mass start in energie positive per mettersi in discussione e ricominciare da campo. In Corea del Sud le cose non sono andate nel miglior modo possibile e quindi si è scelto di alzare la posta in palio: non più solo mass start ma anche 1500 e 3000 metri. I risultati sono stati considerevoli, suggellati dal bronzo continentale nell’all-round a Collalbo (Italia). Quest’oggi la vedremo nei 3 km e le speranze sono quelle di un ottimo piazzamento mentre avremo nei 5000 metri il trio Michele Malfatti, Andrea Giovannini e Davide Giotto. A completamento la team sprint con Yvonne Daldossi, Francesca Bettrone e Noemi Bonazza.

OASport vi offre la DIRETTA LIVE della prima giornata dei Mondiali 2019 di speed skating sulle singole distanze: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle ore 16.00. Buon divertimento!

16.38: E’ ANCORA ORO OLANDA!!! 1’19″053 per la squadra olandese, la Polonia chiude sesta con 1’22″761 e dunque argento per la Corea del Sud e bronzo per la Russia

16.33: Ultima batteria con la favoritissima Olanda al via assieme alla Polonia. Medaglia certa per la Corea del Sud

16.30: La Russia chiude al secondo posto per un soffio. Il tempo è 1’20″102, caduta invece per la Norvegia che viene squalificata

16.27: E’ il momento della sfida tra Russia e Norvegia

16.26: La Corea del Sud balza al comando della graduatoria con il tempo di 1’20″004, la Bielorussia è quarta con 1’23″518

16.24: Ora in pista Bielorussia e Corea del Sud

16.22: La Germania vince la prima sfida con 1’20″598, Cina seconda con 1’20″937

16.18: Cina e Germania saranno le prime a scendere in pista a caccia di un risultato a sorpresa

16.15: L’unica gara senza azzurri di oggi è quella in arrivo. Il Team Sprint maschile. Al via Cina, Germania, Bielorussia, Corea del Sud, Russia, Norvegia, Olanda e Polonia

16.13 E’ quarto posto per le azzurre che ottengono un risultato forse al di sopra delle aspettative. L’oro va all’Olanda che fa segnare il tempo di 1’26″28, argento per il Canada, bronzo per la Russia. Azzurre senza rimpianti perchè sono piuttosto staccate dalla squadra russa (quasi un secondo)

16.12: Azzurre quinte quando manca solo un giro

16.12: Italia quarta al primo intermedio

16.10: E’ il momento di Daldossi, Bettrone e Bonazza che sono in pista con l’Olanda

16.09: Che volata finale del Canada che va in testa con il crono di 1’27″215 sopravanzando di soli 4 centesimi la Russia che aveva condotto praticamente tutta la gara. terzo posto provvisorio per la Cina

16.08: Ora in pista le campionesse d’Europa della Russia e il Canada

16.06: La Cina passa in testa balla classifica provvisoria con 1’28″15, facendo meglio di 1″41 rispetto alle norvegesi, secondo posto per la Corea del Sud che chiude a 67 centesimi dalle cinesi

16.02: 1’30″56 il tempo delle norvegesi che fissano il crono di riferimento. Ora tocca a Cina e Corea del Sud

16.01: Partita la Norvegia nella team sprint:

15.59: Oggi in programma anche la Team Sprint maschile, i 3000 donne e i 5000 uomini

15.56: Azzurre nella quarta e ultima batteria con l’Olanda

15.53: Al via nella Team Sprint donne Norvegia, Cina, Corea del Sud, Russia, Canada, Olanda e Italia

15.50: Si parte con la Team sprint donne e c’è l’Italia al via con Daldossi, Bettrone e Bonazza

15.45: Buongiorno agli appassionati di speed skating. Scattano tra poco a Inzell in Germania i campionati del Mondo di pattinaggio velocità e l’Italia ha diverse carte da giocare per salire sul podio, anche se manca all’appello l’unico medagliato di PyeongChang, Nicola Tumolero, reduce da un serio infortunio.

