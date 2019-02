LIVE Speed skating, Mondiali 2019 in DIRETTA: 8 febbraio, l’Italia ci prova con i team-pursuit

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE della seconda giornata dei Mondiali 2019 su singole distanze di speed skating. Sarà il giorno delle prove ad inseguimento a squadre con l’Italia che vorrà cercare di stupire dopo aver sfiorato il podio nel day-1 nella team sprint femminile. I team pursuit delle donne e degli uomini cercheranno di onorare al meglio la competizione ben consci della forza di selezioni molto molto qualitative. Un po’ lo stesso discorso per il nostro David Bosa che sarà al via dei 500 metri e dovrà vedersela con degli autentici mostri della velocità sul ghiaccio.

Vivremo dello scontro Olanda e Russia in campo maschile nella velocità dal momento che queste due selezioni annoverano atleti di grandissima eccellenza, uno su tutti Pavel Kulznikhov. Tra le donne la giapponese Nao Kodaira, già oro olimpico a PyeongChang, vuol confermarsi anche in questa rassegna e allungare la striscia vincente. La principale rivale della nipponica sembra essere l’austriaca Vanessa Herzog che, in Coppa del Mondo, ottime cose le ha fatte vedere.

Si comincia alle 16.00.

