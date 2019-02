LIVE Snowboardcross, Mondiali 2019 in DIRETTA: l’Italia si gioca il bersaglio grosso nella prova a squadre

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della gara a squadre mista dei Mondiali 2019 di snowboardcross a Solitude (USA). Grande attesa per una prova che non ha precedenti con questo format. L’Italia, dopo aver conquistato due medaglie di bronzo nell’individuale, punta ad essere ancora grande protagonista. In gara ci saranno tre coppie azzurre: la prima formata da Omar Visintin e Michela Moioli, la seconda da Emanuel Perathoner e Francesca Gallina e la terza da Michele Godino e Raffaella Brutto. Saranno però numerosi gli avversi di livello a partire dai padroni di casa statunitensi Mick Dierdorff e Lindsey Jacobellis. Ci aspetta quindi una gara ricca di emozioni, tutte da vivere con noi.

