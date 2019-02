LIVE Scozia-Italia rugby, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: gli azzurri cercano l’impresa contro i Thistles

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: dopo il prologo di ieri con Francia-Galles, terminato 19-24, sta per partire il torneo anche per gli uomini di Conor O’Shea. In questa stagione l’Italia avrà tre gare interne e due in trasferta, ma quella odierna è la sfida più importante dell’intera manifestazione: l’avversario è quello maggiormente alla portata e l’Italia non deve sbagliare. D’altronde gli azzurri hanno tutto da guadagnare: hanno già vinto in Scozia per due volte nella storia della manifestazione, passando ad Edimburgo nel 2007 e nel 2015.

Vincere quest’anno però sarebbe di importanza capitale anche per il ranking mondiale: data la differenza in classifica ed il fattore campo avverso agli azzurri, l’Italia non perderà punti in classifica in caso di sconfitta con qualsiasi scarto, mentre guadagnerà un punto in caso di pareggio, due in caso di vittoria con 14 o meno punti di margine, e ben tre qualora dovesse vincere con 15 o più lunghezze di vantaggio. Sarà la sfida numero 27: il bilancio parla di otto vittorie azzurre e diciotto affermazioni scozzesi.

A Murrayfield il CT degli scozzesi farà partire dal primo minuto “l’australiano” Sam Johnson, che può giocare con la Nazionale avendo completato i tre anni minimi di residenza nel Paese. Sono ben sei i cambi operati dal tecnico rispetto all’ultimo Test Match contro l’Argentina andato in scena nel mese di novembre. Inoltre altri due elementi della rosa potrebbero fare il loro esordio a gara in corsa: si tratta di Jake Kerr e Gary Graham, che inizialmente figureranno tra le otto riserve. Tra gli azzurri, invece, rientrerà capitan Sergio Parisse, fuori per infortunio nei Test Match di novembre, che toccherà quota 135 presenze in azzurro e 66 apparizioni nel torneo (un record assoluto). Cap numero 100 invece per Leonardo Ghiraldini, infine esordio assoluto con la maglia della Nazionale, e battesimo di fuoco, per David Sisi.

OA Sport vi propone la diretta live testuale di Scozia-Italia, gara valida per il Sei Nazioni di rugby: oggi, sabato 2 febbraio, la gara inizierà alle ore 15.15 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 14.30. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Luigi Mariani LPS)

