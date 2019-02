VIDEO Scozia-Italia 33-20 rugby, Highlights Sei Nazioni 2019: azzurri schiacciati, ma che orgoglio nel finale

L’Italia è stata sconfitta dalla Scozia per 33-20 nella prima partita del Sei Nazioni 2019 di rugby, la nostra Nazionale non è riuscita a tenere testa ai padroni di casa ed è crollata a Murrayfield subendo cinque pesantissime mete. Negli ultimi dieci minuti, però, Sergio Parisse e compagni si sono risvegliati approfittando di una superiorità numerica e sono riusciti a siglare tre mete per rendere il passivo meno pesante. Di seguito il VIDEO con gli highlights, la sintesi e la mete di Scozia-Italia 33-20 nel Sei Nazioni 2019 di rugby.

VIDEO HIGHLIGHTS SCOZIA-ITALIA 33-20:

META PALAZZANI (33-10):

META PADOVANI (33-15):

META ESPOSITO (33-20):

Foto: Lapresse