LIVE Sci nordico, Mondiali 2019 in DIRETTA: a che ora inizia la sprint e come vederla in tv e streaming

Ormai ci siamo, poche ore e sapremo se Federico Pellegrino riuscirà nel bis iridato: la prima gara ad assegnare medaglie è anche quella più attesa dall’Italia ai Mondiali di sci di fondo. A Seefeld oggi, giovedì 21 febbraio, si terranno le sprint in tecnica libera: per la Nazionale italiana saranno in gara tra gli uomini Federico Pellegrino, che parteciperà di diritto in qualità di campione in carica (fu oro a Lahti 2017), Francesco De Fabiani, Stefan Zelger, Claudio Muller e Davide Graz, mentre tra le donne ci saranno Greta Laurent, Elisa Brocard, Ilaria Debertolis e Lucia Scardoni. Le qualificazioni scatteranno alle ore 12.00 per le donne e alle 12.50 per gli uomini mentre le fasi finali partiranno alle ore 14.30 per la gara femminile e alle 14.56 per quella maschile. La diretta tv dell’evento sarà limitata alle fasi finali, visibili in tv sia su RaiSport+HD che su Eurosport 1, mentre la diretta streaming sarà affidata a Rai Play e a Eurosport Player. OA Sport vi offrirà invece la diretta live testuale sia per quanto riguarda le qualifiche che per quanto riguarda le fasi finali.

COME SEGUIRE LIVE LA SPRINT DEI MONDIALI DI SCI DI FONDO

Mondiali di sci di fondo – Sprint in tecnica ibera

Giovedì 21 febbraio

ore 12.00 Qualificazioni femminili

ore 12.50 Qualificazioni maschili

ore 14.30 Inizio fasi finali femminili

ore 14.56 Inizio fasi finali maschili

Solo per quanto riguarda le qualificazioni a partire dalle ore 12.00 e 12.50:

diretta live testuale su OA Sport

Solo per quanto riguarda le fasi finali a partire dalle ore 14.30 e 14.56:

diretta tv su RaiSport+HD ed Eurosport 1

diretta streaming su RaiPlay ed Eurosport Player

diretta live testuale su OA Sport

Foto: Pier Colombo