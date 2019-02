LIVE Sci di fondo, Team Sprint Lahti 2019 in DIRETTA: Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani, prove tecniche di Mondiale

Buongiorno e benvenuti alla diretta live testuale delle team sprint in tecnica classica della Coppa del Mondo di sci di fondo in programma a Lahti, in Finlandia: oggi, domenica 10 febbraio, alle ore 11.30 scatteranno le semifinali femminili, seguite alle ore 12.20 dalle maschili, mentre per le finali bisognerà attendere le 13.30 per le donne e le 14.00 per gli uomini.

L’Italia sarà al via soltanto nella gara maschile, con due coppie inserite entrambe nella seconda semifinale, che partirà alle ore 12.45: essendo questo lo stesso format di gara che sarà presente agli imminenti Mondiali, c’è grande attesa per la coppia formata da Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani. Al via anche Maicol Rastelli e Stefan Zelger.

OA Sport vi propone la diretta live della team sprint in tecnica classica della Coppa del Mondo di sci di fondo: oggi, domenica 10 febbraio, le semifinali inizieranno alle ore 11.30 e per questo motivo la nostra diretta inizierà attorno alle ore 11.15. Buon divertimento con la nostra diretta live testuale in tempo reale! (Foto: Valerio Origo)

