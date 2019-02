LIVE Sport Invernali, DIRETTA 10 febbraio: tutta l’Italia con Sofia Goggia, attesa per Pellegrino e Valcepina

Buongiorno e benvenuti alla diretta live degli sport invernali di oggi, domenica 10 febbraio: ci aspetta una giornata davvero molto ricca e appassionante con una serie infinita di eventi che ci terranno compagnia dalla mattina alla sera. Si preannuncia grande spettacolo tra neve e ghiaccio, tantissime gare in programma e l’Italia vorrà essere assoluta protagonista in questo secondo weekend del mese.

Lo sci alpino andrà in scena con la discesa libera femminile dei Mondiali di Are. Si punta tantissimo su Sofia Goggia pronta a farci sognare, la Campionessa Olimpica di discesa potrebbe stupirci ma attenzione a Nicol Delago e Nadia Fanchini che potrebbero fare bene mentre avrà il ruolo dell’outsider Francesca Marsaglia.

In mattinata occhio anche alla team sprint tc di sci di fondo: si tratta della gara di Coppa del Mondo di Lahti, ma per i nostri Federico Pellegrino e Francesco De Fabiani si tratta soprattutto di una prova generale in vista dei Mondiali. A Torino invece si conclude la tappa italiana della Coppa del Mondo di short track, con la nostra Martina Valcepina ancora sugli scudi.

A Canmore in serata show imperdibile con il biathlon che chiude la tappa in Canada, oggi in programma le due sprint: Dorothea Wierer e Lisa Vittozzi, prima e seconda nella classifica generale di Coppa del Mondo sperano di guadagnare su tutte le rivali mentre tra gli uomini Lukas Hofer e Dominik Windisch vogliono assolutamente dire la loro.

