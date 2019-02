LIVE Sci di fondo, Staffetta femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: duello Norvegia-Svezia, Italia per un buon piazzamento

Buon pomeriggio, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della staffetta femminile valida per i Mondiali di sci di fondo in corso di svolgimento a Seefeld, Austria. Inizia la due giorni dedicata alle staffette lunghe alla rassegna mondiale austriaca.

La grande favorita di oggi è, come al solito, la Norvegia, che schiera una squadra molto forte composta da Weng, Oestberg, Jacobsen e Johaug, tutte atlete in grado di lottare per il podio in gran parte delle gare individuali. Le norvegesi, però, devono fare i conti con una Svezia in grande spolvero, che ha trovato in Karlsson l’interprete che le mancava in tecnica classica per essere grande protagonista. Le prime due frazioni delle svedesi vedranno al via le giovanissime Andersson e Karlsson, poi ci penseranno le veterane Kalla (non in grande spolvero a questi mondiali) e Nilsson che ha già battuto le norvegesi nella Team Sprint e avrà il difficile compito di affrontare sua maestà Johaug. Da tenere d’occhio anche la Russia che ha però in Nechaeavskaya il punto debole e gli Stati Uniti, un po’ fragili nelle frazioni di Kern e Brennan. Germania, Svizzera e Slovenia le possibili sorprese, mentre l’Italia punta alla top ten con Comarella, Scardoni, Brocard e Debertolis.

La staffetta femminile valida per i Mondiali di Seefeld prenderà il via alle ore 13. Vi auguriamo buon divertimento con la DIRETTA LIVE scritta di OA Sport!

12.55: Stupisce e fa pensare ad un problema fisico l’assenza di Caterina Ganz che finora era stata la migliore delle azzurre in stagione nelle gare distance e nonm ha fatto bene martedì nella 10 km a tecnica classica

12.52: Alle spalle di queste squadre che possono giocarsi un posto sul podio ci sono due nobili decadute come la Finlandia che schiera Mononen, Parmakoski, Roponen e Piippo e l’Italia che punta alla top ten con Comarella, Scardoni, Brocard e Debertolis.

12.50: Le outsider di lusso sono gli Usa, un po’ in ribasso nonostante la presenza di Diggins e Bjornsen (che comunque a Seefeld non hanno fatto mai podio) ma anche delle non straordinarie Kern e Brennan, la Slovenia (reduce dall’argento esaltante nella Team Sprint) con Visnar, Lampic, Cebasek e Urevc, la Svizzera con Van der Graaff, Faehndrich, Hiernicklel e Vin Siebenthal e la Germania con Carl, Hennig, Ringwald e Gimmler

12.48: Per il bronzo si fa preferire la Russia che potrà contare su tre fuoriclasse come Belorukova, Sedova e Nepryaeva e con Nechaeavskaya oggetto misterioso in terza frazione

12.45: La Svezia cercherà di mettere in difficoltà le grandi favorite della gara, soprattutto nelle prime due frazioni con le giovani Andersson e Karlsson, poi cercheranno di pensarci Kalla e Nilsson a creare qualche grattacapo alle norvegesi

12.43: La grande favorita per l’oro è, come al solito, la Norvegia che si presenta in partenza con Weng, Oestberg, Jacobsen e Johaug

12.40: Buongiorno agli appassionati di sci alpino. E’ il giorno della staffetta femminile ai Mondiali di sci nordico di Seefeld e si preannuncia una gara molto combattuta