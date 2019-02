Sci di fondo, Mondiali Seefeld 2019: la staffetta femminile sarà affare tra Norvegia e Svezia. L’Italia proverà a stupire

Domani alle ore 13.00 scatterà la staffetta femminile (4×5 km) valida per i Mondiali di sci di fondo: a Seefeld, in Austria, il duello per la medaglia d’oro vedrà coinvolte Norvegia e Svezia, che sembrano avere una marcia in più rispetto alle altre contendenti. Russia e Finlandia con molta probabilità si giocheranno il bronzo, mentre l’Italia, che ha già annunciato la formazione, proverà a centrare un piazzamento di prestigio.

La Norvegia ha la possibilità di decidere tatticamente come impostare la gara e, a seconda delle scelte fatte, decidere quali atlete schierare e in che ordine farlo. A poter contendere la vittoria finale alle norvegesi dovrebbe essere la sola Svezia, che in questo giorni ha trovato in stato di grazia la giovanissima Frida Karlsson.

Per il bronzo la Russia è la candidata più forte, essendo un gradino sotto Norvegia e Svezia, ma, almeno sulla carta, più forte rispetto a tutte le altre contendenti, con la Finlandia che in questa rassegna iridata ha visto abbastanza appannate le sue interpreti, Krista Parmakoski a parte.

Le azzurre schiereranno in prima frazione Anna Comarella, poi ci sarà Lucia Scardoni, mentre in tecnica libera saranno impegnate Elisa Brocard e, in ultima frazione, Ilaria Debertolis. Le quattro Nazionali precedentemente citate ci sono oggettivamente superiori, ma le azzurre potrebbero sorprendere e centrare un piazzamento a ridosso della top 5.

Foto: Pier Colombo