LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: Sofia Goggia insegue la magia. Nadia Fanchini scia per Elena

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) si assegnano il terzo titolo per le donne in questa rassegna iridata. Si preannuncia grande spettacolo sulla pista scandinava ma attenzione al maltempo perché neve, nebbia e vento potrebbero condizionare la gara come è successo per la prova maschile: un’eventuale partenza abbassata e un tracciato non in perfette condizioni possono rimescolare tutte le carte in tavola e regalare diverse sorprese.

L’Italia si affida a Sofia Goggia che insegue una magia, la Campionessa Olimpica di specialità punta allo Slam nella velocità pura dopo aver vinto l’oro a cinque cerchi e la Sfera di Cristallo lo scorso anno: la bergamasca, capace martedì di mettersi al collo la medaglia d’argento in superG, partirà tra le grandi favorite della vigilia ma la concorrenza si presenta particolarmente agguerrita e molto ambiziosa. Attenzione in particolar modo al plotone austriaco: Nicole Schmidhofer ha firmato una doppietta a Lake Louise, Ramona Siebenhofer ha piazzato l’uno-due a Cortina d’Ampezzo, Stephanie Venier ha gioito a Garmisch. Da non dimenticare poi la slovena Ilka Stuhec che ha primeggiato in Val Gardena e poi attenzione all’infinita Lindsey Vonn che oggi chiuderà la propria maestosa carriera. Possiamo puntare anche su Nadia Fanchini, ottima quinta in superG, e su Nicol Delago che ha i mezzi per poter brillare.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, discesa dopo discesa, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 12.30. Buon divertimento a tutti. Foto: Cristiano Barni Shutterstock

La presentazione della gara – La start list – Il medagliere dei Mondiali

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE