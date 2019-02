Sci alpino, Mondiali 2019: Sofia Goggia vuole la medaglia in discesa. Austriache e Stuhec grandi rivali e poi c’è Lindsey Vonn

Dopo una turbolenta discesa maschile, domani tocca alle donne-jet, ma il maltempo rischia di essere ancora protagonista ai Mondiali di Are. Nebbia, neve e vento hanno condizionato particolarmente la gara di oggi rendendola quasi una lotteria ed il forte rischio è quello che anche domani la prova femminile venga alterata da fattori climatici. La possibilità di una discesa sprint e di una gara pazza è molto elevata.

Può, dunque, succedere davvero di tutto domani in una discesa che vede tante candidate a contendersi il gradino più alto del podio. Sicuramente l’Austria si presenta come la nazione che ha dominato la scena in questa stagione. Cinque vittorie in sei gare con tre atlete diverse in Coppa del Mondo in questa specialità. Si è cominciato a Lake Louise con la doppietta di Nicole Schmidhofer, poi è arrivata un’altra doppietta a Cortina con Ramona Siebenhofer e poi l’ultimo successo per Stephanie Venier in quel di Garmisch. Tre atlete che non avevano mai vinto in carriera e che sono definitivamente esplose in questa stagione, dimostrando i progressi fatti dallo squadrone austriaco che si presenta ad Are con l’obiettivo di prendersi l’oro in discesa.

L’unica ad interrompere il dominio dell’Austria è stata Ilka Stuhec. La slovena ha vinto la discesa libera disputata sulla Saslong in Val Gardena ed è successivamente salita sul podio anche nelle due gare di Cortina. Anche nelle prove la nativa di Slovenj Gradec ha ben figurato ed ha chiuso al secondo posto la discesa della combinata ad un centesimo da Siebenhofer, in quella che era una prova molto speciale della gara di domani. Stuhec, inoltre, è anche la campionessa in carica ed il bis è stato realizzato solamente da quattro atlete in passato.

E’ una gara molto attesa in Italia. Sofia Goggia è tra le grandi favorite e punta a conquistare l’oro iridato dopo essersi messa al collo quello olimpico. Da quando è tornata la bergamasca si è abbonata al secondo posto nella velocità: tre gare e tre volte seconda, con l’argento conquistato martedì scorso dietro Shiffrin. Goggia è la stella, ma l’Italia schiera anche altre tre atlete che possono recitare il ruolo delle outsider di lusso: Francesca Marsaglia, Nadia Fanchini e soprattutto Nicol Delago, che se non dovesse commettere errori nella parte più tecnica potrebbe scatenarsi in quella di puro scorrimento, sognando di ripetere il capolavoro della Val Gardena.

Attenzione anche alle velociste svizzere, che sembrano essere in grandissima forma. Corinne Suter, Jasmine Flury, Joana Haehlen e Lara Gut-Behrami, un quartetto con ambizioni importanti. C’è poi una grande incognita ed è rappresentata da Lindsey Vonn. La campionessa americana chiuderà la sua carriera proprio dopo la discesa libera di domani. La condizione fisica non è ottimale per la nativa del Minnesota, che è anche caduta in supergigante. Si sta però parlando di Lindsey Vonn e non bisogna mai scommettere contro una fantastica campionessa.

Foto: Cristiano Barni/ Shutterstock.com