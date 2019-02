LIVE Sci alpino, Discesa femminile Mondiali 2019 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Oggi domenica 10 febbraio si disputa la discesa femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino, ad Are (Svezia) le ragazze si sfideranno per il titolo nella velocità pura: si preannuncia una gara estremamente avvincente e combattuta, aperta davvero a ogni risultato e che potrebbe essere condizionata dal maltempo come è successo con la prova maschile. L’Italia si stringe attorno a Sofia Goggia, la Campionessa Olimpica di specialità insegue la medaglia iridata dopo essersi messa al collo l’argento in superG: la bergamasca ha tutte le carte in regola per piazzare il colpaccio nella velocità pure ma se la dovrà vedere con tantissime big.

Attenzione in particolar modo alle austriache Siebenhofer, Schmidhofer e Venier che hanno vinto le gare stagionali di Coppa del Mondo insieme alla slovena Ilka Stuhec, ma non dobbiamo dimenticarsi di Lindsey Vonn che oggi chiude la carriera. Possiamo puntare anche su Nadia Fanchini e Nicol Delago che da outsider possono sorprendere davvero tutti. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della discesa libera femminile dei Mondiali 2019 di sci alpino. La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

DISCESA FEMMINILE MONDIALI 2019: PROGRAMMA E ORARIO D’INIZIO

DOMENICA 10 FEBBRAIO:

12.30 Discesa libera femminile

DISCESA FEMMINILE MONDIALI 2019: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

La gara sarà trasmessa in diretta tv su RaiSport ed Eurosport, in diretta streaming su Rai Play ed Eurosport Player.

Foto: Pier Colombo