LIVE Sci alpino, Gigante Bansko 2019 in DIRETTA: duello Hirscher-Pinturault, Italia per la top10

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del gigante a Bansko (Bulgaria), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino. Tra le porte larghe ci aspettiamo un grande spettacolo, sperando che le condizioni siano ideali dopo quanto è accaduto ieri con la cancellazione del superG.

Grande attesa per il duello tra Marcel Hirscher ed Henrik Kristoffersen. Il norvegese ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali, cancellando uno zero nel numero di vittorie stagionali che stava diventando molto pesante da sopportare. L’austriaco, però, resta il favorito, visto che in stagione ha praticamente sempre vinto lui. Il terzo incomodo sarà con ogni probabilità Alexis Pinturault, in grandissima forma in questo momento della stagione, come anche il successo in combinata sulle nevi bulgare conferma.

Vanno a caccia di un riscatto dopo una rassegna iridata davvero deludente i gigantisti nostrani, anche a causa della sfortunata. Purtroppo sia Manfred Moelgg sia Luca De Aliprandini non erano assolutamente in grado di correre a causa di un virus influenzale e il loro risultato finale è stato sicuramente condizionato da quel malanno. Ci si aspetta qualcosa in più da Simon Maurberger, che deve trovare continuità in Coppa del Mondo proprio come fa in Coppa Europa.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE del gigante a Bansko (Bulgaria), gara valida per la Coppa del Mondo di sci alpino: cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti. Si comincia alle 09.30. Buon divertimento! (Foto: Stefan Holm / Shutterstock.com)

La startlist del gigante maschile a Bansko – Le classifiche di Coppa del Mondo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE