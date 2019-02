LIVE Sassuolo-Juventus, Serie A calcio 2019 in DIRETTA: bianconeri per uscire dalla crisi in Emilia

Buon pomeriggio e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE, che ci porterà al Mapei Stadium di Reggio Emilia, dove il Sassuolo padrone di casa affronterà la Juventus, nella sfida valida per la ventitreesima giornata di Serie A.

Sulla carta non c’è storia, i bianconeri partono nettamente con i favori del pronostico, in virtù della prima posizione in classifica, ma anche del 2-1 della gara d’andata, dove nella gara che ha sbloccato Cristiano Ronaldo allo Juventus Stadium.

I padroni di casa, però, cercheranno in tutti i modi di rendere la vita difficile alla “Vecchia Signora”, grazie anche alla vena realizzativa di Khouma Babacar, capocannoniere dei neroverdi con 6 reti.

Foto: Cristiano Barni – Shutterstock