Cosa ha fatto Gatti in Sassuolo-Juventus? Autogol da censurare

Nel tardo pomeriggio di ieri, Sassuolo e Juventus si sono sfidate per la quinta giornata della Serie A 2023-2024. I bianconeri, imbattuti nei primi quattro turni di campionato, sono incappati in una serata disastrosa, subendo la bellezza di quattro reti per il risultato finale di 4-2 a favore dei neroverdi.

Tante le sciocchezze difensive che la Vecchia Signora ha commesso durante l’arco dei 90′, a partire dalla clamorosa papera di Szczesny, il quale ha regalato la prima rete messa a segno dagli emiliani, portandosi il pallone in rete sulla conclusione dalla lunga distanza di Laurientè. Lo stesso estremo difensore polacco non è stato perfetto in occasione del 3-2 neroverde, respingendo male la conclusione proprio di Laurientè per poi essere infilato dal tap-in di Pinamonti.

Ma la “perla” del giorno l’ha confezionata Federico Gatti nei minuti di recupero della ripresa. Il difensore bianconero, ieri titolare al posto dell’infortunato Alex Sandro, ha di fatto condannato la sua squadra con un autogol con pochi eguali: l’ex Frosinone, ricevuto il pallone da Szczesny, invece di portarsi la sfera avanti la ripassa indietro al portiere, il quale però era defilato rispetto allo specchio della porta, rendendo inevitabile la frittata, colpo di grazia di un match da incubo per la Juve.

Foto: Lapresse