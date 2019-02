Senza e senza ma il big match della ventiduesima giornata del campionato di calcio di Serie A 2018-2019. Roma-Milan è la partita di cartello e riveste un significato europeo. All’Olimpico infatti entrambe le compagini si giocano una piccola fetta di qualificazione alla prossima Champions League ma si presentano con uno stato emotivo completamente diverso. I giallorossi vengono dal disastroso ko contro la Fiorentina nei quarti di finale di Coppa Italia. Un 7-1 pesantissimo che i capitolini vogliono dimenticare al più presto e l’unico modo è centrare i tre punti. Sulla sponda rossonera il successo in Coppa Italia contro il Napoli e la semifinale conquistata hanno galvanizzato la formazione di Rino Gattuso, desiderosa di scendere in campo e dimostrare il proprio valore. Osservato speciale della sfida il polacco Piatek, autore di una doppietta contro i partenopei e ormai nuovo idolo di San Siro.

Per questo confronto è probabile che Di Francesco varerà il 4-2-3-1 con l’importantissimo rientro di Daniele De Rossi dal primo minuto per andare a formare una linea mediana solida con Lorenzo Pellegrini. Florenzi ed El Shaarawy saranno gli esterni offensivi mentre nella posizione da trequartista agirà il talentuoso Zaniolo alle spalle dell’unica punta Dzeko. Gattuso dovrebbe riconfermare, come detto, Piatek titolare ed ai suoi lati Suso e Calhanoglu dovrebbero essere i prescelti. Poche sorprese anche nelle altre zone del campo dove Kessie, Bakayoko e Paquetà andranno a comporre la cerniera della zona nevralgica.

LIVE Roma-Milan, Serie A calcio 2019 in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La partita sarà visibile su Sky Sport 1 e su Sky Sport Serie A su satellite, fibra e sul digitale terrestre e potrà essere seguita anche su skysport.it e l’app Sky Sport.. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del match.

Domenica 3 febbraio

ore 20.30 Roma-Milan

