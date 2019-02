LIVE Roma-Milan, Serie A 2019 in DIRETTA: scontro diretto da Champions all’Olimpico

Appuntamento alle 20:30 per il posticipo serale della 22ma giornata di Serie A: Roma-Milan. Le due compagini vengono da risultati completamente opposti in Coppa Italia: i giallorossi sono stati demoliti al Franchi dalla Fiorentina per 7-1, mentre i rossoneri hanno eliminato il Napoli al San Siro grazie alla doppietta del neo-acquisto Piatek. Sicuramente i rispettivi risultati potrebbero lasciare il segno, rispettivamente in negativo e in positivo, sul morale dei giocatori, ma il campionato è una competizione a parte in cui bisognerà guadagnarsi il quarto posto, che garantirebbe l’accesso alla prossima Champions League. Al momento gli uomini di Gattuso conservano un prezioso punto di vantaggio sulla squadra di Di Francesco, che cercherà il sorpasso stasera davanti al proprio pubblico. Sarà importante non fare passi falsi anche perché domani toccherà a Lazio e Atalanta che, vincendo, renderebbero la classifica ancora più corta. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale di Roma-Milan a partire da un ampio prepartita che anticiperà il racconto minuzioso minuto per minuto della sfida. Foto: Bestino / Shutterstock.com



19:26 Queste le formazioni ufficiali scelte dai due mister:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; De Rossi, Pellegrini; Florenzi, Zaniolo, Schick; Dzeko.

MILAN (4-3-3): Donnarumma; Calabria, Musacchio, Romagnoli, Rodriguez; Kessié, Bakayoko, Paquetà; Suso, Piatek, Calhanoglu.

19:23 Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Roma-Milan, posticipo serale della 22ma giornata di Serie A.

