LIVE Pistoia-Milano basket, Serie A 2019 in DIRETTA: l’Olimpia cerca un nuovo assetto senza Gudaitis

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sfida tra OriOra Pistoia e AX Armani Exchange Olimpia Milano, posticipo della diciottesima giornata del campionato di Serie A 2018-2019 di basket. La formazione di Simone Pianigiani, reduce dalle fatiche di Eurolega, proverà a conquistare un successo nonostante la situazione di emergenza viste le numerose assenze. La squadra toscana invece deve cominciare a vincere qualche partita per continuare ad inseguire la salvezza.

La sfida di questa sera è un autentico testacoda, dal momento che Milano guida con margine la classifica mentre Pistoia ne occupa l’ultima posizione. Diversi comunque i motivi di interesse della partita. Il primo è senza dubbio la risposta che Mike James e compagni dovranno dare per fare fronte alla delicatezza del momento: l’Olimpia infatti è tornata al successo sul campo di Gran Canaria rilanciandosi in Eurolega per un posto nei playoff, ma ha perso durante l’incontro Arturas Gudaitis. Il giocatore lituano, una delle colonne portanti della squadra, ha rimediato una lesione al legamento crociato del ginocchio chiudendo anzitempo la propria stagione. Il presidente Livio Proli ha ribadito nella giornata di ieri che non c’è l’intenzione di intervenire sul mercato per trovare un sostituto e Milano dovrà quindi cercare un nuovo assetto per chiudere l’anno nella miglior maniera possibile. Le buone notizie riguardano invece l’eccellente esordio di James Nunnally, già decisivo alla prima presenza in biancorosso.

Sulla carta l’avversario odierno non dovrebbe rappresentare un ostacolo complesso per l’Olimpia: Pistoia sta infatti attraversando un momento di enorme difficoltà e nelle scorse settimane ha risolto il contratto con lo statunitense Kerron Johnson, senza dubbio il migliore degli uomini di Alessandro Ramagli in questa prima parte di campionato. L’esito della sfida dovrebbe essere già scritto, ma nel basket le sorprese sono sempre dietro l’angolo.

La sfida tra OriOra Pistoia e AX Armani Exchange Milano, posticipo della diciottesima giornata della Serie A 2018-2019 di basket, si giocherà questa sera alle ore 20.30 presso il PalaCarrara di Pistoia. Seguite con la nostra DIRETTA LIVE testuale l’incontro, per non perdere davvero nulla. Buon divertimento!

La cronaca della 18a giornata di Serie A – Le ultime notizie sulla condizione di Gudaitis

20.04 In campo questa sera la prima e l’ultima della classifica. Milano vuole ristabilire il proprio margine sulle inseguitrici, mentre Pistoia è alla ricerca disperata di punti per continuare ad inseguire l’obiettivo della salvezza.

Credit: Ciamillo