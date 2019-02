Basket, Eurolega 2019: Milano non puoi sbagliare! Contro il Khimki sfida fondamentale per l’Olimpia

L’Olimpia Milano ha vissuto tante sfide fondamentali nella sua Eurolega, ma la sensazione è che quella di domani a Mosca contro il Khimki (ore 18.00) sia forse la più importante per la squadra di Pianigiani. Milano è obbligata a vincere in Russia, perché un successo potrebbe dare una spinta decisiva verso la qualificazione ai playoff.

L’Armani Exchange è attualmente al sesto posto con una vittoria di vantaggio su Bayern e Vitoria e a pari punti con l’Olympiacos, ma non va dimenticato che i greci devono giocare con il CSKA questa settimana e soprattutto hanno lo scontro diretto a sfavore con Milano (-19) e quindi una loro sconfitta (unita al successo milanese) cambierebbe di molto gli scenari futuri dell’Olimpia.

La brutta notizia per l’Olimpia è il ritorno di Alexey Shved, che ha giocato solo otto partite in questa stagione europea. Il fenomeno russo rientra quando la situazione del Khimki è praticamente disperata, con i russi che sono obbligati a vincere tutte le sette partite rimaste per sperare ancora in una miracolosa qualificazione ai playoff. Una stagione sicuramente sfortunata quella della squadra moscovita, che ha perso anche Anthony Gill, ma nelle ultime ore il Khimki ha ufficializzato l’arrivo di Andrew Harrison, questa stagione ai Memphis Grizzlies e che potrebbe anche fare il suo esordio domani (difficile che accada) contro Milano.

Ci sono cinque precedenti tra queste due squadre e finora il bilancio è favorevole al Khimki (3-2). L’ultima sfida giocata al Forum ha premiato Milano al termine di una battaglia pazzesca e decisa da tre liberi di Mike James praticamente a tempo scaduto. 81-80 il punteggio finale per i milanesi.

Simone Pianigiani ha presentato il Khimki, parlando anche di Shved: “Giochiamo contro una squadra importante, che aveva tentato di migliorare per andare all’assalto delle Final Four poi ha avuto diversi infortuni che l’hanno condizionata, soprattutto quello capitato ad Alexey Shved. Ora però hanno identità e stanno cercando di rimontare in classifica, contando sul rientro di Shved che li renderà maggiormente imprevedibili“.

Ancora il tecnico milanese sulla partita di domani: “Servirà una partita accorta in cui, giocando in trasferta, non dovremo fargli prendere ritmo e viceversa sviluppare noi una trama offensiva che li obblighi a rincorrerci. Siamo ad un punto della stagione in cui, grazie anche all’ultima vittoria, ogni partita diventa fondamentale per restare nella posizione che occupiamo adesso. E’ chiaro che ci troviamo in mezzo al ballo e vogliamo danzare fino in fondo“.

