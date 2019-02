LIVE Italia-Irlanda 3-12 rugby, Sei Nazioni 2019 in DIRETTA: tanti errori azzurri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby. Allo Stadio Olimpico di Roma secondo match consecutivo in casa per la Nazionale tricolore che va a caccia di un’impresa che oggi appare davvero quasi impossibile. Nella Capitale arrivano infatti i dominatori del 2018: praticamente imbattibili i Verdi, trionfatori nel Torneo con il Grand Slam e al secondo posto del ranking mondiale. L’inizio di 2019 non è stato eccellente, la sconfitta casalinga all’esordio con l’Inghilterra si è fatta sentire e anche la possibilità di non riuscire a replicarsi. L’Italia di Conor O’Shea dovrà provare a sfruttare questo stato di forma psico fisico non strepitoso per gli ospiti: da segnalare l’assenza di Capitan Parisse, causa infortunio, fascia virtualmente sul braccio di Leonardo Ghiraldini. Ben cinque i cambi nel XV italiano, ritornano Tito Tebaldi e Maxime Mbandà. Performance a tratti positive per gli azzurri tra Scozia e Galles, servono almeno 60′ al top per provare a fare partita pari.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE di Italia-Irlanda, match valido per la terza giornata del Sei Nazioni 2019 di rugby: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle ore 16.00 sotto i riflettori dell’Olimpico. Buon divertimento a tutti.

21′ 12-3 per l’Irlanda. Sbaglia Sexton.

21′ Davvero molto male l’Italia qui, con il risultato che era stato appena accorciato.

21′ Clamoroso errore azzurro in ripartenza. Campagnaro non gestisce l’ovale, Stockdale in solitaria si lancia in meta.

20′ 7-3, Italia che accorcia con Allan.

19′ Ora Allan può andare per i pali da posizione facile: Italia per accorciare le distanze.

18′ OTTIMA AZIONE AZZURRA! Padovani prende l’ovale al volo e fa ripartire l’Italia. Una decina di fasi sempre in avanzamento, con Steyn e Tuivaiti a guadagnare metri, con le sponde di Ghiraldini. Calcio di punizione guadagnato, Tebaldi prova a giocare il vantaggio ma esagera.

17′ Peccato, palla che non centra i pali con Allan.

16′ Bene così, calcio conquistato dall’Italia a metà campo: Allan ci prova dalla distanza a cercare i pali.

15′ Si salva l’Italia: Earls era riuscito a sfondare alle spalle degli azzurri, ma Esposito e Hayward hanno chiuso alla grande.

14′ Brutto errore di Mbandà che sbroglia la situazione all’Irlanda. I verdi possono uscire dai 22.

13′ Non può sbagliare Sexton: 7-0.

12′ Arriva la meta irlandese con Roux sul palo. Attacco di oltre 20 fasi per gli ospiti, difesa disperata per gli azzurri che però alla fine devono arrendersi.

11′ Quindici fasi irlandesi nei 22 italiani, difesa disperata degli azzurri.

10′ Attacca ancora l’Irlanda. Italia costretta a difendere.

9′ Tiene bene in mischia l’Italia, con Tebaldi gli azzurri vengono fuori da una situazione difficile.

8′ Spettacolare lavoro difensivo degli azzurri! C’è il tournover sulla cassaforte.

7′ Ennesima touche nei 22 italiani per l’Irlanda. Ora bisogna difendere.

6′ Peccato, altro errore italiano e c’è ancora calcio.

5′ Sbaglia la touche l’Irlanda e si salva benissimo l’Italia: Tebaldi per Padovani che trova alla grande la touche oltre la metà campo con il piede.

4′ Touche a 5 metri per i verdi che possono cercare la prima meta dell’incontro.

4′ Perde la mischia l’Italia: calcio per l’Irlanda. Si va in touche.

3′ Brutto in avanti per Murray. Recupera l’ovale l’Italia con una mischia a metà campo.

3′ Ripartono sulla metà campo gli irlandesi.

2′ Entrata laterale azzurra, palla recuperata per l’Irlanda.

2′ Italia che continua a spingere. Siamo nuovamente nei 22. Tante fasi azzurre, serve il cambio di passo.

1′ Aki ruba l’ovale, può ripartire l’Irlanda.

1′ Riparte forte Hayward. Italia già sui 22 irlandesi.

1′ Si comincia. Buon kick-off per Allan, molto lungo. Deve uscirne bene Murray.

15.59 Tantissimi cambi per l’Irlanda, cinque per l’Italia. C’è bisogno di mettere pressione ai Verdi sin dall’inizio.

15.58 Tutto pronto, tra poco il kick-off.

15.57

Oggi contro l'Irlanda l'Italia sarà in campo senza il suo capitano, ma Parisse è comunque lì a supportare i suoi… 💪🇮🇹#ITAvIRE | #6nazioni pic.twitter.com/HzPFpZ7Y1I — Eurosport IT (@Eurosport_IT) February 24, 2019

15.56 Momento degli inni nazionali.

15.55 Entrano in campo le squadre, ovazione dell’Olimpico.

15.53 Squadre nel tunnel, tutto pronto all’inizio del match.

15.50 Dieci minuti all’inizio del match. A breve l’ingresso in capo con gli inni nazionali.

15.45 Azzurri che non vincono con l’Irlanda nel Sei Nazioni dal 2013: quello fu il primo ed unico successo per l’Italia con i Verdi nel torneo.

15.40 Riscaldamento per gli azzurri.

15.37 Effettuato il sorteggio con la monetina.

15.34 Va a riempirsi l’Olimpico: oggi il pubblico dovrà dare la spinta in più agli azzurri contro l’Irlanda.

15.30 Buongiorno e ben tornati con il grande rugby: in scena all’Olimpico Italia-Irlanda, terza giornata del Sei Nazioni.

Foto: Luigi Mariani/LPS