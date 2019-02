Italia-Irlanda, Sei Nazioni Rugby 2019: la formazione dei verdi. Il XV varato da Schmidt: ampio turnover dei nostri avversari

Un po’ per gli infortuni, un po’ per concedere riposo ad alcuni uomini: turnover per l’Irlanda del CT Joe Schmidt che domenica 24 febbraio alle ore 16.00 affronterà l’Italia allo stadio Olimpico di Roma. Mancheranno gli infortunati Ringrose e Henshaw tra i trequarti, mentre in maniera quasi inattesa riparte da titolare Sexton dopo la prematura uscita per infortunio contro la Scozia.

Nel reparto degli avanti invece i cambi sono voluti: non saranno neppure in panchina Best, Ryan, Conan ed Healy, che guarderanno i compagni dalla tribuna. Il capitano sarà O’Mahony. L’Irlanda punta a continuare alla grande dopo il successo con la Scozia che ha fatto seguito al brutto ko interno all’esordio con l’Inghilterra.

Questo il XV ufficiale dell’Irlanda per la sfida all’Italia:

15 Rob Kearney

14 Keith Earls

13 Chris Farrell

12 Bundee Aki

11 Jacob Stockdale

10 Jonathan Sexton

9 Conor Murray

8 Jordi Murphy

7 Sean O’Brien

6 Peter O’Mahony

5 Quinn Roux

4 Ultan Dillane

3 Tadhg Furlong

2 Sean Cronin

1 Dave Kilcoyne

A disposizione

16 Niall Scannell

17 Jack McGrath

18 John Ryan

19 Iain Henderson

20 Josh van der Flier

21 John Cooney

22 Jack Carty

23 Andrew Conway

roberto.santangelo@oasport.it

Foto: Marco Iacobucci EPP Shutterstock.com