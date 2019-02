LIVE Test F1 Barcellona, DIRETTA streaming: come vederli in tv dalle 14.00

Seconda giornata di test sul tracciato di Barcellona (Spagna) per le monoposto del Mondiale 2019 di Formula Uno. Il day-2 si prospetta molto interessante per gli appassionati italiani e per i tifosi della Ferrari, dato che faranno il loro esordio stagionale nei test catalani il monegasco Charles Leclerc (nuovo compagno di squadra di Vettel a Maranello) e il pugliese Antonio Giovinazzi (alla prima stagione da pilota di F1 a tempo pieno in Alfa Romeo). Debutto molto atteso anche quello di Pierre Gasly sulla Red Bull, mentre la Mercedes alternerà Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tra sessione mattutina e pomeridiana. Non scenderà in pista neanche oggi la Williams.

E’ evidente che le attrazioni saranno tutte, o quasi, su Leclerc. Gli ottimi risultati ottenuti ieri dal tedesco Sebastian Vettel sulla Rossa stimoleranno degli inevitabili confronti e va da sé che l’occhio al cronometro sarà ancora piuttosto attento. Il 21enne nativo del Principato però non sembra essere troppo preoccupato da ciò e, conscio di avere molto da imparare, scenderà in pista per divertirsi ma anche per far vedere di essere all’altezza della situazione.

Test F1 Barcellona, DIRETTA streaming: come vederli in tv

La seconda giornata di test di Barcellona sarà visibile su SkySport per mezzo del canale SkySport F1 (canale 207) nella sessione pomeridiana, dalle ore 14.00 alle ore 18.00. Una visione riservata agli abbonati della piattaforma anche nel servizio streaming. Si potrà seguire l’evento anche su online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming.

Test Barcellona: 19 febbraio 2019. Orari: dalle ore 9.00 alle ore 18.00

