F1, Test Barcellona 2019 (martedì 19 febbraio): il programma e gli orari di oggi. Tutti i piloti in pista

Sì torna in pista sul circuito del Montmelò per la seconda giornata dei test pre-stagionali di Formula 1 in vista dell’inizio ufficiale del campionato, previsto per il 17 marzo in Australia. I team del circus sfrutteranno le prossime giornate per raccogliere dati fondamentali sulle nuove vetture per quanto riguarda il consumo delle gomme Pirelli, l’affidabilità delle varie componenti del motore e l’efficacia delle nuove soluzioni aerodinamiche portate in pista dopo il cambio di regolamento tecnico.

La giornata odierna si prospetta molto interessante per gli appassionati italiani e per i tifosi della Ferrari, dato che faranno il loro esordio stagionale nei test catalani il monegasco Charles Leclerc (nuovo compagno di squadra di Vettel a Maranello) e l’abruzzese Antonio Giovinazzi (alla prima stagione da pilota di F1 a tempo pieno in Alfa Romeo). Debutto molto atteso anche quello di Pierre Gasly sulla Red Bull, mentre la Mercedes alternerà Lewis Hamilton e Valtteri Bottas tra sessione mattutina e pomeridiana. Non scenderà in pista neanche oggi la Williams.

I test di Barcellona saranno trasmessi in diretta tv su Sky Sport F1 e Sky Sport 1 a partire dalle ore 14.00 e saranno visibili anche in diretta streaming su Sky Go. Si potrà seguire l’evento anche sulla piattaforma online F1 TV, che avrà due tipi di abbonamento: F1TV Access, disponibile a tutti ma con contenuti più basilari, ed F1 TV Pro, disponibile solo per alcuni stati selezionati ma con più contenuti e gare in diretta streaming.

I piloti impegnati nella seconda giornata di test

FERRARI – Charles Leclerc

MERCEDES – Lewis Hamilton e Valtteri Bottas

RED BULL – Pierre Gasly

RENAULT – Daniel Ricciardo e Nico Hulkenberg

HAAS – Kevin Magnussen

MCLAREN – Lando Norris

RACING POINT – Lance Stroll

ALFA ROMEO – Antonio Giovinazzi

TORO ROSSO – Alexander Albon

